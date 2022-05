Usa, incontro Draghi-Pelosi su guerra, energia e sicurezza: «L’Italia partner fondamentale» – Il video

Mario Draghi ha incontrato la speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Capitol Hill. Durante il suo viaggio a Washington, il presidente del Consiglio italiano ha incontrato anche Joe Biden, con il quale ha affrontato i temi legati alla guerra in Ucraina. «È un grande onore essere nel centro della democrazia e in un grande giorno per i rapporti tra Italia e Usa, rafforzati con la guerra in Ucraina», ha detto Draghi. «Essere qui significa che anche un pezzo dell’Unione europea è qui. Sono felice di esserci non solo come italiano, ma anche come europeo, per discutere di guerra, energia e sicurezza». Durante il punto stampa, Pelosi ha detto: «È un onore ricevere il premier italiano, essendo io la prima speaker della camera italoamericana. Grazie all’Italia per l’ospitalità che dà alle truppe americane, ma anche per essere un partner di pace».

Leggi anche: