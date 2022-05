Coronavirus, 38.507 contagi e 115 morti: il tasso di positività cala al 14,5%

I test analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 265.647. Rispetto a ieri diminuisce il numero di ricoverati in area non critica (-251), mentre aumentano i pazienti in terapia intensiva (+7)

Il bollettino del 13 maggio 2022

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 38.507 nuovi casi di Coronavirus (ieri 39.317) e 115 morti (ieri 130) secondo i dati di oggi, 13 maggio, del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero totale dei casi registrati in Italia si attesta a 16.993.813 unità, mentre il numero totale di decessi per Covid da inizio emergenza sale a quota 165.091. Le persone attualmente positive al virus sono 1.007.863, in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 1.018.683.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 13 maggio 2022

La situazione negli ospedali

Le persone ricoverate con sintomatologia in area non critica sono 7.907 (ieri 8.158), mentre nelle terapie intensive italiane, a fronte di 44 nuovi ingressi giornalieri (ieri 33), il numero di pazienti ricoverati in rianimazione è oggi pari a 341 persone (334 ieri). Le persone che si trovano in isolamento domiciliare scendono sono 999.615 (ieri 1.010.191). Nelle ultime 24 ore 49.734 persone sono guarite dal virus, per un totale di 15.820.859 guariti o dimessi da inizio emergenza.

Tamponi e tasso di positività

I dati epidemiologici arrivano a fronte di 265.647 test elaborati nelle ultime 24 ore (ieri 268.654), per un totale di 217.395.343 test processati da inizio pandemia. Il tasso di positività scende dal 14,6 per cento di ieri al 14,5 per cento odierno.

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: