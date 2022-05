Trasporto aereo, in Italia la mascherina rimane obbligatoria fino al 15 giugno

Partendo con voli aerei dall’Italia bisognerà ancora indossare la mascherina, come prevede l’ordinanza in vigore sui mezzi di trasporto, valida fino al 15 giugno 2022. Le nuove linee guida per il trasporto aereo, emanate l’11 maggio dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa), prevedono infatti che «se gli Stati di partenza o destinazione richiedono l’uso di mascherine nei trasporti pubblici, gli operatori aerei dovranno chiedere a passeggeri ed equipaggio di indossare una mascherina oltre il 16 maggio». Negli altri casi, dal 16 maggio, passeggeri e dipendenti non saranno più obbligati a utilizzare la mascherina, anche se «gli operatori aeronautici e aeroportuali dovrebbero continuare a incoraggiarne l’uso».

