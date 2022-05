Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, per le 15 (14 italiane) di oggi, 18 maggio. Lo riferiscono fonti informate delle agenzie di stampa. Secondo i media russi, è possibile che Mosca comunichi all’ambasciatore misure disciplinari ed espulsioni del personale diplomatico italiano dalla Russia. La decisione arriva a oltre un mese di distanza dalla decisione del ministero degli Esteri italiano, presa il 5 aprile scorso, di espellere 30 diplomatici russi «per motivi di sicurezza nazionale». Dopo l’annuncio di Luigi Di Maio, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, aveva annunciato che la Russia avrebbe risposto in maniera appropriata cacciando parte del personale italiano. L’ambasciatore russo a Roma, aveva commentato la decisione della Farnesina dicendo che avrebbe portato «a un ulteriore deterioramento delle relazioni bilaterali».

Espulsi 34 diplomatici francesi

Sempre oggi, il ministero degli Esteri russo ha espulso 34 diplomatici francesi dopo aver convocato l’ambasciatore di Parigi a Mosca Pierre Levy. Anche la Francia aveva allontanato circa 35 diplomatici lo scorso 4 aprile.

Convocato anche l’ambasciatore spagnolo

Il ministero degli Esteri russo ha convocato a colloquio anche l’ambasciatore spagnolo a Mosca, Marcos Gómez Martínez. Secondo l’agenzia spagnola Efe, anche in questo caso è possibile che vengano comunicate all’ambasciatore misure disciplinari. Sempre a inizio aprile, Madrid aveva allontanato 25 diplomatici russi in Spagna, considerati «una minaccia per la sicurezza nazionale».

