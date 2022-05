Chi sono i soldati rimasti nell’acciaieria Azovstal: «I comandanti ancora tutti dentro»

Nelle ultime 48 ore dall’acciaieria Azovstal di Mariupol sono usciti quasi mille soldati, tra cui 80 feriti. « I miliziani del battaglione nazionalista Azov e le truppe ucraine continuano ad arrendersi», ha detto ieri il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. Ma quanti sono invece i militari rimasti dentro il complesso? Secondo alcuni calcoli dovrebbero essere circa un migliaio. Denis Pushilin, presidente dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, dice che tra loro si nascondono «comandanti di altissimo livello». Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha avvertito che l’uscita dei militari rimasti sarà possibile «solo se depongono le armi e si arrendono». Mentre l’Ucraina ha ricordato di aver dato a tutti l’ordine di arrendersi.

Una resa incondizionata

Di certo c’è che la resa incondizionata per ora non è stata presa in considerazione da chi è rimasto nell’Azovstal. Tra questi, racconta oggi La Stampa, c’è il leader del reggimento Azov, Denis Prokopenko, che con il suo videomessaggio ha dato il via alle evacuazioni nella serata di lunedì. Ma non è stato visto salire su uno dei tanti autobus russi scortati da blindati con la Z che ha lasciato Mariupol. Nel complesso ci sarebbe anche il capitano Bohdan Krotevych, che ieri ha postato su Twitter una sua foto nel cuore dell’acciaieria. E ancora: il vicecomandante Sviatoslav “Kalyna” Palamar e il capo dell’intelligence Ilya Samoilenko, detto Cyborg per il braccio in titanio e l’occhio di vetro.

Kiev non conferma i numeri e lavora allo scambio di prigionieri che sarebbe stato garantito da Vladimir Putin in persona, ma che non sembra riscontrare molto favore nella Duma russa. Dove c’è chi chiede processi per crimini di guerra e terrorismo, anche se la sensazione è che tutto questo si faccia per propaganda interna a Mosca, come ha detto la viceministra della Difesa ucraina Anna Malyar. «Continueremo a negoziare per farli uscire da lì», ha promesso Malyar. Intanto Mario Mori, ex capo del Sisde e dei Ros, in un’intervista al Messaggero dice di non credere che i russi li uccideranno: «Anzi, li gestiranno con attenzione, quelli che si sono arresi e quelli che ancora devono arrendersi. Ai russi servono in vita, non serve farli morire, sono merce mediatica. Per gli ucraini, invece, sono solo prigionieri da scambiare». Diventeranno strumenti della propaganda russa: «Li terranno per processarli. E vorranno vedere quanti saranno i russi portati alla sbarra dall’altra parte»

