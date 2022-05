Trani, scontro in volo tra due ultraleggeri: due morti e ferito grave

Due persone sono morte questa mattina 22 maggio a seguito di una collisione in volo tra due ultraleggeri, modello Piper, nelle campagne di Trani, in Puglia. Secondo le indagini il velivolo con le due vittime a bordo si è schiantato al suolo tamponandone un altro che è riuscito a effettuare un atterraggio d’emergenza su uno sterrato agricolo vicino al primo veicolo, all’altezza dei caselli autostradali tra Trani e Corato. A bordo di questo c’era il pilota che è stato elitrasportato e ricoverato con codice rosso in ospedale di Barletta e al momento non è in pericolo di vita. I due ultraleggeri sarebbero decollati dall’aviosuperficie del Gargano in contrada Macerone a San Giovanni Rotondo (Foggia) ed erano diretti a Lecce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, un elicottero dei pompieri e il 118. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche il magistrato della procura di Trani Francesco Tosto e il capo della procura Renato Nitti.

