La Cnn: ecco le foto dei russi che portano via il grano dell’Ucraina da Sebastopoli

Una serie di nuove foto satellitari pubblicate dalla Cnn mostrerebbero il saccheggio del grano ucraino da parte dei russi. Le immagini di Maxar Technologies scattate il 19 e il 21 maggio sul porto di Sebastopoli mostrano le navi Matros Pozynich e Matros Koshka attraccate di fianco ad alcuni silos di grano, da cui riversavano il materiale nelle stive. Secondo il sito di tracciamento navale MarineTraffic.com entrambe le navi hanno nel frattempo lasciato il porto. La Matros Pozynich sta navigando nel Mar Egeo, sostenendo di essere diretta a Beirut. Mentre la Matros Koshka si trova ancora nel Mar Nero e non è possibile ad ora valutare dove sia diretta.

Il grano della Crimea, di Cherson e Zaporizhzhia

La Cnn specifica che è difficile sapere con certezza se la nave sia stata caricata con grano rubato. Ma la Crimea annessa alla Russia ne produce poco mentre le regioni ucraine di Cherson e Zaporizhzhia sono ricche di culture, soprattutto a nord. Funzionari ucraini e fonti industriali hanno riferito alla Cnn che le forze russe nelle aree occupate hanno svuotato diversi silos e trasportato il grano a sud. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha chiesto di aprire rotte per il trasporto del grano. E ha denunciato il blocco, da parte di Mosca, dei porti ucraini, via principale per l’esportazione di cibo dal Paese. Kuleba chiede al Cremlino la fine del blocco e il ritorno a un export «libero e completo».

Nel frattempo, Kiev sarebbe riuscita a stabilire due «rotte terrestri alternative» con l’obiettivo di «consegnare le esportazioni di cibo e salvare l’Africa e altre regioni dalla carestia», aggiunge il ministro. La tv russa aveva invece accusato Joe Biden di «volere per sé tutto il grano dell’Ucraina» in cambio delle armi degli Stati Uniti. Prima della guerra le forniture di grano dalla Russia e dall’Ucraina rappresentavano quasi il 30% del commercio mondiale. Kiev è il quarto esportatore mondiale di mais e il quinto di grano. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, che aiuta a combattere l’insicurezza alimentare globale, acquista circa la metà del suo grano dall’Ucraina ogni anno. E ha avvertito delle terribili conseguenze se i porti ucraini non verranno aperti.

400 mila tonnellate di grano rubate

Le navi hanno una capacità di 30 mila tonnellate e all’inizio di questo mese il ministero della Difesa ucraino ha stimato che circa 400 mila tonnellate sono state rubate e portate fuori dall’Ucraina dall’invasione russa. Mykola Solsky, ministro ucraino per la politica agraria e l’alimentazione, ha affermato che il grano ucraino viene sistematicamente «inviato in modo organizzato in direzione della Crimea. Si tratta di un grande affare controllato da persone di altissimo livello». La Comunità dei Capi Economisti del World Economic Forum prevede un aumento dei prezzi del grano di oltre il 40% quest’anno. Inoltre, con i prezzi degli oli vegetali, dei cereali e della carne che raggiungeranno «livelli mai così alti», la guerra in Ucraina «metterà a dura prova la fame nel mondo. Si prevede una crisi legata al costo della vita», si legge in una nota.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha respinto le accuse, sostenendo che non la Russia, ma chi ha imposto le sanzioni contro Mosca è responsabile della minaccia di fame nel mondo. «Non siamo noi le fonti dei problemi che causano la minaccia della fame, ma quelli che hanno imposto le sanzioni contro la Federazione russa e le sanzioni stesse», ha sostenuto. Peskov ha rivendicato che «la parte russa è sempre stata un esportatore di grano affidabile, la parte russa non sta impedendo all’Ucraina di trasportare il grano con il treno. Quando i treni con le armi arrivano dalla Polonia – ha denunciato il portavoce del Cremlino – nessuno impedisce loro di riportare indietro il grano usando gli stessi treni».

