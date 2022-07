Mondiali di atletica, forfait di Jacobs nei 100 metri. Oro all’americano Kerley – Il video

È arrivato il forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica a Eugene, in Oregon, a causa di un infortunio alla coscia. A darne notizia è stata la federazione italiana di atletica leggera poche ore prima dell’inizio della gara. A vincere l’oro nella successiva finale svoltasi intorno alle 5.20 italiane è stato l’americano Fred Kerley, che ha bruciato a pochi metri dal traguardo il connazionale Marvin Bracy, fermando il cronometro a 9,86 secondi. Bronzo a un altro statunitense Trayvon Bromell, 9,88 secondi.

Jacobs: «Costretto a fermarmi»

In un post su Instagram, il campione olimpico ha dichiarato: «Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari. Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente – scrive ancora – ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i mondiali. Ma adesso, per non rischiare un infortunio più serio, devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio questa promessa: ce la metterò tutta per continuare a farvi sognare».

Immagine di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI

