Europei di calcio femminile, l’amaro ritorno a casa delle Azzurre: eliminate al primo turno dal Belgio

Le Azzurre di Milena Bertolini sono fuori dagli Europei di calcio femminile 2022. La Nazionale italiana di calcio femminile esce dal torneo al primo turno, dopo la sconfitta di questa sera per 1 a 0 contro il Belgio, e chiudendo la fase a gironi ultima in classifica, con un solo punto conquistato. Di certo alle Azzurre non è mancata la voglia di mettersi in gioco e la convinzione di potercela comunque fare. Ma malgrado il pressing, ben più costante rispetto alle avversarie, il Belgio è riuscito a concretizzare le poche occasioni create, portando a casa la vittoria. La ct delle Azzurre, Milena Bertolini, dopo la fine del match, ha comunque tentato di consolare la squadra, guardando con ottimismo al futuro: «Le ragazze stasera sono state brave, hanno dato tutto. Questo europeo è stata un’esperienza importante che ci farà crescere per il futuro, analizziamo gli errori e prendiamo quanto di buono fatto per migliorare».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: