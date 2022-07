Stop parziale del gas russo per l’Europa, la lettera di Gazprom: blocco su Nord Stream 1 per «cause di forza maggiore»

Non ci sarà una ripresa delle forniture di gas da parte di Gazprom per l’Europa, in particolare verso la Germania. Lo stallo che ha interessato il gasdotto Nord Stream 1 non avrebbe trovato soluzione, nonostante lo sblocco da parte del Canada della turbina necessaria per i lavori di manutenzione richiesti dal colosso russo sul gasdotto in Europa del Nord che aveva portato al blocco lo scorso 14 luglio. In una lettera di Gazprom rivelata dall’agenzia Reuters, il colosso russo avrebbe dichiarato di non poter adempiere ai propri obblighi di fornitura «a causa di circostanze “straordinarie” al di fuori del suo controllo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: