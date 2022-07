Serie A, la top 10 dei difensori più pagati nella storia del calciomercato

Il passaggio ormai prossimo di Gleison Bremer dal Torino alla Juventus per 47 milioni di euro fa registrare un record nella storia del calciomercato italiano. Il brasiliano infatti si posiziona sul podio dei difensori più pagati nella storia del calciomercato di Serie A. Un acquisto che arriva a poche ore dall’addio di de Ligt alla maglia bianconera, con il brasiliano che prenderà il suo posto nella difesa di Massimiliano Allegri. Ma guardiamo la classifica – secondo i dati di Transfermarkt – dei trasferimenti più costosi per i difensori.

10. Leonardo Bonucci (Juventus)

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Leonardo Bonucci esulta dopo il gol segnato nella gara di Serie A Juventus-Venezia, Allianz Stadium, Torino, Italia, 1° maggio 2022

Il primo trasferimento di questa classifica riguarda Leonardo Bonucci che nell’estate del 2018 torna alla Juventus per 35 milioni di euro, dopo la parentesi negativa con la maglia del Milan.

9. Kostas Manolas (Napoli)

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Kostas Manolas esulta dopo aver realizzato un gol con la maglia della Roma

Nella sessione di calciomercato estiva del 2019 il difensore della Roma Kostas Manolas passa al Napoli guidato da Carlo Ancelotti per 36 milioni di euro. Un’operazione molto onerosa che, nelle intenzioni del club di De Laurentiis, avrebbe dovuto creare con Kalidou Koulibaly una coppia “da Scudetto”. In due anni e mezzo il difensore greco non riesce ad esprimere quanto messo in mostra con la maglia giallorossa e a gennaio del 2022 decide di tornare in patria all’Olympiakos.

8. Lilian Thuram (Juventus)

ANSA/KERIM OKTEN | Lilian Thuram a contrasto con Manuel Rui Costa durante la finale di Champions League, Old Trafford, Manchester, Inghilterra, 28 maggio 2003

Nel giugno 2001 Lilian Thuram fu acquistato dalla Juventus per 70 miliardi di lire – che attualizzati sarebbero circa 36 milioni di euro – nonostante avesse già 29 anni e venisse da una stagione con Il Parma in chiaroscuro. Ma dopo due Scudetti sfumati, il club bianconero volle acquistare uno dei difensori più forti della Serie A e la cifra corrisposta dal club bianconero rese il trasferimento, fino a quel momento, l’operazione più costosa della storia per un difensore.

7. Mattia Caldara (Milan)

AC MILAN | Il difensore Mattia Caldara in azione con la maglia del Milan

Inserito nell’operazione che riporta Leonardo Bonucci in maglia Juventus, Mattia Caldara nell’estate 2018 si trasferisce a titolo definitivo al Milan per oltre 36 milioni di euro. Tra infortuni e prestiti il difensore non riesce praticamente mai a giocare con la maglia rossonera e nei successivi tre anni gira in prestito tra Atalanta, Venezia e in questa sessione di calciomercato allo Spezia.

6. Danilo (Juventus)

ANSA/PAOLO MAGNI | Danilo Luiz da Silva celebra il gol realizzato durante la gara di Serie A Atalanta-Juventus, Gewiss Stadium, Bergamo, Italia, 13 febbraio 2022

Nell’estate del 2019, dopo due stagioni a Manchester sponda City, il terzino Danilo viene acquistato dalla Juventus per 37 milioni di euro, nell’ambito di un’operazione che vede, oltre al cartellino del brasiliano anche un conguaglio di 28 milioni per la cessione al club inglese di João Cancelo (per un totale di 65 milioni di euro).

5. Joao Cancelo (Juventus)

Ansa | L’esterno difensivo portoghese Joao Cancelo in azione con la maglia della Juventus

Questa volta protagonista in prima persona, Joao Cancelo si piazza in quinta posizione assoluta per il suo passaggio alla Juventus nell’estate del 2018. Dopo la stagione precedente vissuta con la maglia dell’Inter, il terzino portoghese venne acquistato il 27 giugno 2018 proprio dai bianconeri che versarono nelle casse del Valencia 40,4 milioni di euro.

4. Leonardo Bonucci (Milan)

ANSA/ANGELO CARCONI | L’allora capitano del Milan Leonardo Bonucci durante la finale di Coppa Italia contro la Juventus, Stadio Olimpico, Roma, Italia, 9 maggio 2018

Alla base del podio troviamo ancora una volta protagonista Leonardo Bonucci che nell’estate del 2017 decide di lasciare la Juventus accettando la corte serratissima del Milan con il nuovo proprietario rossonero Yonghong Li. Un’operazione da 42 milioni di euro che non ripagò le attese rossonere e che dopo pochi mesi portò ad un ritorno alla Juventus.

3. Achraf Hakimi (Inter)

ANSA / CARMELO IMBESI | Achraf Hakimi esulta dopo il gol segnato nella gara di Serie A Crotone-Inter allo Stadio Ezio Scida, Crotone, Italia, 1 maggio 2021

Nell’estate del 2020 l’Inter di Antonio Conte piazza il colpo Achraf Hakimi, acquistato dal Real Madrid per 45 milioni di euro, bonus compresi. In un anno il terzino destro vince lo Scudetto con 37 presenze, 7 gol e 8 assist, disputando una stagione da fantascienza. Un’annata che non lascia indifferente il PSG che un anno solo dopo il suo arrivo in nerazzurro versa nelle casse dell’Inter oltre 70 milioni di euro per accaparrarsi il calciatore marocchino.

2. Gleison Bremer (Juventus)

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Il difensore del Torino Gleison Bremer riceve il premio come miglior difensore della Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino, Torino, Italia, 20 maggio 2022

L’ormai prossimo nuovo acquisto della Juventus Gleison Bremer si piazza al secondo posto di questa speciale classifica. Il trasferimento dal Torino ai bianconeri per 50 milioni di euro, bonus compresi, farà del brasiliano il secondo difensore più pagato della storia del calciomercato di Serie A.

1. Matthijs de Ligt (Juventus)

ANSA | Matthijs de Ligt esulta dopo un gol realizzato con la maglia della Juventus

Rimane – e chissà per quanto ancora – Matthijs de Ligt il difensore più pagato della storia della Serie A. La Juventus nell’estate del 2019 sborsò 75 milioni di euro più 10,5 di bonus per strappare il difensore olandese all’Ajax. Tre anni dopo de Ligt lascia l’Italia e passa al Bayern Monaco per oltre 80 milioni di euro.

