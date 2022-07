È scoppiato un vasto incendio nella zona del Carso, in Friuli-Venezia Giulia. I vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili e il sostegno di un Canadair nel tentativo di domare le fiamme. L’incendio ha raggiunto l’area adiacente al casello autostradale del Lisert: il personale è stato evacuato. Per il momento Autovie venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. È stata interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina. Nei giorni scorsi, grossi roghi avevano già interessato il versante sloveno del Carso, dove alcuni focolai bruciano ancora.

