Armi all’Ucraina, il governo lavora già al quarto decreto: Guerini giovedì al Copasir

Lorenzo Guerini è atteso giovedì prossimo davanti al Copasir. Il ministro della Difesa dovrà illustrare al Comitato parlamentare per la sicurezza i contenuti del quarto decreto interministeriale sugli armamenti da inviare in Ucraina. Il terzo decreto era stato approvato nella seconda settimana di maggio. In tutti i casi precedenti, si era deciso di secretare la lista dei dispositivi da inviare. Una scelta obbligata per «motivi di sicurezza nazionale», aveva detto Adolfo Urso, presidente del Copasir. La questione dell’invio delle armi all’Ucraina è stata al centro delle tensioni tra governo e M5s, poi sfociate nella crisi di governo.

