Notte in ospedale per Giuseppe Conte: il leader M5s ricoverato per un’intossicazione alimentare

Giuseppe Conte è stato ricoverato in ospedale a Roma dopo una intossicazione alimentare. Lo riporta il Foglio. Sarebbe successo domenica 17 luglio: il leader pentastellato ha passato la notte al policlinico Gemelli, per poi tornare a casa lunedì mattina, in tempo per prendere parte alla riunione via Zoom con i parlamentari del Movimento. Adesso, secondo quanto riferito da fonti a vicine all’ex premier, «il presidente sta bene».

Nel frattempo, le ultime ore che precedono il discorso di Mario Draghi alle Camere vedono intensificarsi le trattative. Tra le varie ipotesi, anche quella di un Draghi bis pronto a governare senza il supporto grillino, nonostante 24 pentastellati si sarebbero espressi per dare la fiducia al premier Draghi. Giuseppe Conte durante l’assemblea degli eletti ha tuttavia ribadito che la scelta spetta a lui. Ma la sua eventuale decisione potrebbe arrivare troppo tardi. I leghisti, per esempio, hanno dichiarato che non sono disponibili a tornare in un governo con i membri del Movimento.

