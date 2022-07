Mondiali di scherma, argento per Arianna Errigo: l’azzurra battuta in finale dalla francese Thibus

Per la monzese in forza nei Carabinieri è la nona medaglia ai Mondiali

Arriva la sconfitta in finale per Arianna Errigo, che conquista così la medaglia d’argento nel fioretto individuale femminile ai Mondiali di schema al Cairo. A battere l’azzurra è stata la francese Ysaora Thibus per 15.10. Errigo conquista così la sua nona medaglia ai Mondiali, secondo argento dopo quello del 2010.

