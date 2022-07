Il leader bielorusso Lukashenko: «Fermiamo la guerra in Ucraina, c’è l’abisso della guerra nucleare» – Il video

L’Occidente, Kiev e la Russia dovrebbero «trovare un accordo per fermare la guerra in Ucraina ed evitare l’abisso di un conflitto nucleare». Lo ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa Afp il presidente bielorusso Alexandr Lukashenko, alleato di Putin. «Dobbiamo fermarci, trovare un accordo, finire con queste confusione, operazione e guerra in Ucraina. Finiamola e poi vedremo come continuare a vivere. Non c’è bisogno di andare oltre: più in là c’è l’abisso della guerra nucleare, non abbiamo bisogno di arrivarci».

