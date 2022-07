Gli auguri di Draghi a Mattarella: «Punto di riferimento imprescindibile per i cittadini»

Un punto di riferimento «imprescindibile» per i cittadini e per il Paese. Così Mario Draghi sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che quest’oggi compie 81 anni. In un messaggio inviato al Capo dello Stato, Draghi ha inviato a nome suo e dell’esecutivo i propri auguri, sottolineando: «In questi mesi ho avuto modo di apprezzare in più occasioni la sua grande umanità, la sua dedizione all’Italia, il suo alto senso dello Stato. È sempre stato una garanzia di continuità, di stabilità, di rispetto della Costituzione». Draghi ha sottolineato che il presidente Mattarella «rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, per le Istituzioni e per la vita politica e civile di questo Paese». Draghi, nel suo messaggio, ha infine ringraziato il Capo dello Stato «per la fiducia che mi ha mostrato e per il sostegno dato al Governo». Nel frattempo, Draghi ha convocato i sindacati a Palazzo Chigi, telefonando ai segretari di Cgil, Cisl e Uil. L’incontro tra Draghi e Landini, Bombardieri e Sbarra è previsto per martedì 27 luglio alle ore 10.

Leggi anche: