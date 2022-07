Mondiali di scherma al Cairo, l’Italia è oro nel fioretto maschile a squadre

Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi hanno battuto gli Stati Uniti in finale

Dopo la vittoria delle Azzurre, anche l’Italia del fioretto maschile a squadre conquista il gradino più alto del podio ai mondiali di scherma in corso al Cario. Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi hanno battuto gli Stati Uniti 45 a 40. Per l’Italia è il secondo oro conquistato durante la manifestazione in Egitto. Complessivamente, finora l’Italia ha ottenuto 8 medaglie durante questi mondiali: 2 ori (fioretto femminile a squadre e fioretto maschile a squadre), 4 argenti (Arianna Errigo nel fioretto, Tommaso Marini nel fioretto, spada femminile a squadre e spada maschile a squadre) e 2 bronzi (Rossella Fiamingo nella spada e nella sciabola maschile a squadre).

