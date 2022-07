Roma, a 290 km all’ora sul Grande raccordo anulare filmato dall’amico, poi lo schianto: muore un 22enne – Il video

È lunedì notte, il Grande raccordo anulare a quell’ora è meno trafficato del solito. Tre ragazzi a bordo di un’Audi R8 sfrecciano tra le poche auto con la musica alta. Alla guida c’è Orsus Brischetto, un 22enne di origine Rom residente ad Aprilia, che cerca di spingere al massimo sull’acceleratore. Al suo fianco, l’amico Nicholas Calì, anche lui di origine Rom, che riprende la corsa con il suo cellulare. Il lampeggiare dei fari per chiedere spazio alle auto davanti, i sorpassi a destra e il tachimetro che segna i 293 km/h prima dello schianto. Brischetto sbatte contro la barriera Jersey di cemento e perde il controllo della R8. Portato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, è morto poco dopo. Il suo amico, invece, è stato ricoverato al Policlinico Casilino dove i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita.

Le indagini

Seduta sui sedili di dietro di quella R8, c’era anche una ragazza incinta che non ha riportato ferite particolari ed è stata dimessa dall’Umberto I in poche ore. Quelli di Brischetto e Calì sono due cognomi già noti alle forze dell’ordine, in particolare alla sezione Gico (Gruppi d’investigazione sulla criminalità organizzata) della guardia di finanza. Entrambe le famiglie, infatti, sono risultate coinvolte nello spaccio di cocaina e hashish nel quadrante sud di Roma e legate con alcune cosche della ‘ndrangheta. Oltre al video girato da Calì già a disposizione degli inquirenti, verranno esaminate anche le registrazioni degli impianti di video sorveglianza presenti sul Grande raccordo anulare. Quello che si cerca di capire è se i tre avessero ingaggiato una sorta di gara clandestina con un’altra auto che è fuggita dopo lo schianto.

