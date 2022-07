Ucraina, missili sul porto commerciale di Odessa. Kiev: «Uno sputo in faccia all’Onu e alla Turchia» – Il video

L’Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa che hanno colpito anche il porto commerciale, cruciale per l’accordo sul grano firmato proprio ieri a Istanbul. Secondo i media ucraini, i russi hanno usato missili da crociera del tipo “Kalibr“. «Due missili sono stati abbattuti dalle forze di difesa antiaeree, due hanno colpito le strutture infrastrutturali del porto», si legge nel messaggio delle autorità locali. Secondo il deputato Oleksiy Goncharenko, ci sono diversi feriti. «Ancora una volta hanno mostrato quanto valgono gli accordi con loro», ha scritto. Uno «sputo in faccia» al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e al presidente turco Erdogan, ha commentato il ministero degli Esteri ucraino. Il portavoce Oleg Nikolenko ha esortato l’Onu e la Turchia a «garantire che la Russia rispetti i suoi obblighi nell’ambito del funzionamento sicuro del corridoio dei cereali. In caso di mancato rispetto degli accordi raggiunti, la Russia avrà piena responsabilità nella crisi alimentare globale».

