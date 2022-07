F1, siparietto post-gara in casa McLaren: Norris lo distrae, Ricciardo gli dà dello «str***o» – Il video

Il pilota australiano, dopo essere stato ripreso dalla giornalista tra le risate generali: «Davvero non si dice? È una brutta parola?». E chiede scusa

E’ stato un Gran premio complicato per la McLaren in Francia. Ma i due piloti della scuderia, Lando Norris e Daniel Ricciardo, hanno dato spettacolo nel post-gara, con un siparietto durante un’intervista a Sky. Mentre Ricciardo parlava della gara, Norris, alle sue spalle, lo ha più volte distratto e punzecchiato. E così Ricciardo, con un ingenuo sorriso sulle labbra, ha chiesto: «Chi è che mi fa vento dietro? Norris? Uno stro***, no?». La giornalista ha subito esclamato: «Non si dice! Ci possiamo mettere un bip!», tra le risate generali. Ma il pilota McLaren continuava a ripeterlo senza riuscire a spiegarsi il perché di tanto scandalo. «Uno stro***, dai stro*** va bene. Stro***? Ah, non si può dire? Ma è veramente una brutta parola stro***?». Alla fine Ricciardo si è scusato con un sorriso.

