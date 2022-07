Nuovo incidente durante il tour dei Rage Against The Machine, un fan corre verso la band e Tom Morello cade giù dal palco – I video

Nuovo incidente sul palco per i Rage Against The Machine. Il chitarrista della band, Tom Morello, è caduto giù dal palco durante il concerto della band alla Scotiabank Arena di Toronto, in Canada. Durante il finale del live, mentre la band stava eseguendo Killing In The Name, un fan ha eluso la sicurezza, ed è corso sul palco verso il chitarrista dei Ratm. Ma un membro della security, per fermare l’intruso, ha urtato accidentalmente Tom Morello, che è caduto davanti al palco. Il cantante dei Ratm, Zack De La Rocha, che a inizio tour è inciampato sul palco, procurandosi un infortunio a una gamba che lo sta costringendo a esibirsi da seduto per tutto il tour, ha subito notato l’accaduto e ha interrotto la performance. Fortunatamente Morello non si è infortunato, ed è subito risalito sul palco per concludere il concerto.

