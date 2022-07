Tennis, Berrettini sconfitto in finale a Gstaad: sfuma il terzo titolo in stagione

Stavolta Matteo Berrettini si è fermato a un passo dal trionfo. Il tennista romano, arrivato in finale al torneo Swiss Open Atp 250 di Gstaad in Svizzera, è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud, numero 5 del ranking mondiale e campione in carica. L’azzurro, reduce dalla rinuncia al torneo di Wimbledon a causa della positività al Covid-19 e dai trionfi al Queen’s e a Stoccarda, ha ceduto in tre set, con il punteggio di 4-6 7-6 6-2. Per Berrettini sarebbe stato l’ottavo titolo Atp in carriera, il terzo nel 2022.

