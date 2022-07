Tennis, la prima volta di Musetti: battuto Alcaraz ad Amburgo nella finale tra giovani stelle

Vittoria in tre set per il 20enne italiano, che dalla prossima settimana sarà numero 31 del ranking

Primo titolo in carriera per Lorenzo Musetti. Il giovane tennista italiano ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 6 del mondo. Il ventenne carrarese è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria dopo tre set, con il punteggio finale di 6-4 6-7 6-4. Alcaraz finora non era mai uscito sconfitto dall’ultimo atto di un torneo maggiore Atp (5 successi su 5). Lo spagnolo è, assieme allo stesso Musetti e a Jannik Sinner, uno dei giovani più promettenti del tennis mondiale. Dalla prossima settimana Musetti sarà numero 31 del ranking.

