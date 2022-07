Fridays For Future, Greta Thunberg in collegamento a Torino: «Opportunità per alzare il livello del dibattito» – Il video

Greta Thunberg è intervenuta in collegamento video al secondo meeting europeo di Fridays For Future, in corso a Torino. L’attivista svedese, affiancata dal collega irlandese Saoi O’Connor, si è detta contenta «che le persone possano nuovamente ritrovarsi e stare insieme dopo tutto questo tempo». Nel suo intervento via webcam, Greta ha parlato di questi giorni come di una «opportunità per migliorare il livello della discussione e per conoscersi tutti meglio e mi auguro che questo accada». Gli organizzatori dell’evento avevano già annunciato nella mattina di oggi che Greta non avrebbe potuto raggiungere Torino per «problemi logistici». «Greta è vista come un simbolo, ma è una attivista come tanti altri», hanno detto, «è vero che è stata lei a promuovere la nascita del movimento Fridays For Future, ma in giro per il mondo ci sono tanti altri attivisti che non possono essere presenti per diversi motivi e sono tutti dispiaciutissimi».

