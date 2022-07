Una ragazza di 21 anni è morta questo pomeriggio a Roma, alla stazione Termini, dopo essere stata investita dalla motrice di un treno in transito. Non si conosce ancora l’identità della vittima. La tragedia è avvenuta intorno alle 17:30 al binario 13 e sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma. Stando alle prime ricostruzioni la ragazza si sarebbe sdraiata sui binari prima dell’arrivo del convoglio: a testimoniarlo sono stati il macchinista – che non è riuscito a evitare l’impatto – e la prima analisi delle telecamere di sicurezza effettuata dagli agenti della Polfer. Questi ultimi hanno verificato che la vittima si è sdraiata sui binari all’arrivo del precedente treno, un regionale (Roma Termini – Napoli Centrale) partito alle ore 16:59 dal binario 13. La circolazione è al momento sospesa sia su quel binario che sul 12 e sul 14.

