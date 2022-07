Orrore a Hong Kong: il maxischermo crolla sui ballerini durante il concerto della boyband Mirror – Il video

Un’esibizione finita in tragedia, quella della popolare boy band di Hong Kong Mirror. Nel bel mezzo del concerto all’Hong Kong Coliseum di Hung Hom giovedì sera, ora locale, uno schermo gigante che faceva parte della scenografia si è schiantato su due ballerini sul palco. Uno dei due ha riportato ferite al collo ed ora si trova ricoverato in terapia intensiva al Queen Elizabeth Hospital, in gravi condizioni. L’altro ballerino ha riportato ferite alla testa ed è stato indicato come stabile. Problemi anche per tre spettatrici, di 16, 21 e 40 anni, a causa dello shock. Nei video che hanno catturato il momento e hanno iniziato a circolare sul web, vediamo lo schermo cadere e colpire direttamente un ballerino sulla testa e sul corpo, tra le grida inorridite del pubblico. Il concerto è stato immediatamente interrotto e il manager della band ha chiesto alla folla di uscire con calma dall’arena. Il governo della città ha ordinato la sospensione del resto del tour fino a quando non saranno effettuati i controlli di sicurezza nelle altre sedi. Mirror è un gruppo di ragazzi di Hong Kong formato attraverso il reality talent show di ViuTV Good Night Show – King Maker nel 2018. Il gruppo è composto da dodici membri, e ha avuto un grande successo negli ultimi anni raggiungendo il pubblico in tutta l’Asia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: