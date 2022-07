Roma, tamponamento tra due auto a Trastevere: coinvolto anche Marco Travaglio

Sarebbe stato coinvolto anche il direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, in un incidente tra due auto avvenuto in zona Trastevere a Roma. Secondo il quotidiano Leggo, lo scontro sarebbe avvenuto tra la Smart del giornalista che arrivava da via dei Genovesi e una Bmw, che veniva da via della Luce. L’auto di Travaglio sarebbe poi finita fuori strada sul marciapiede, contro i tavolini di un ristorante. Stando alla ricostruzione raccolta da Leggo, Travaglio si sarebbe allontanato per farsi curare successivamente. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, su cui sta indagando la Polizia municipale.

