Europei di calcio femminile, vince l’Inghilterra. La Regina Elisabetta II: «Da ora in poi sarete un modello per le prossime generazioni»

Un anno dopo la finale sfumata contro l’Italia, la nazionale femminile di calcio dell’Inghilterra ha vinto il campionato europeo. Battuta 2-1 la Germania al Wembley Stadium di Londra, dove con 87 mila spettatori è stato raggiunto il record assoluto di pubblico per una finale europea, contando anche i campionati maschili. Per le calciatrici inglesi si tratta del primo europeo vinto. Insieme alla coppa sono arrivati anche i complimenti della Regina Elisabetta II: «Il vostro successo va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. Voi d’ora in poi sarete prese a modello, e un esempio per le donne di oggi e delle future generazioni».

