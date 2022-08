Pescara, sparatoria in un bar del centro: un morto e un ferito grave

L’aggressore si è dato alla fuga. Non si esclude la presenza di un complice

Sparatoria in un bar vicino al centro di Pescara. È successo stasera, 1 agosto, tra Via Ravasco e la Strada Parco attorno alle 20:00. Secondo le prime informazioni, il bilancio è di almeno un morto e ferito grave. Il ferito è stato trasporto in ambulanza all’ospedale cittadino. Ad allertare i soccorritori è stato un negoziante. Il responsabile del gesto si è dato alla fuga, probabilmente assieme a un complice. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e i Carabinieri, i quali hanno delimitato l’accesso all’area. Oltre la zona recintata c’è un lenzuolo che copre il cadavere della vittima. Le forze dell’ordine sono al lavoro nel tentativo di capire l’esatta dinamica dei fatti.

