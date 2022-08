Berlino, a fuoco la foresta di Grunewald: le fiamme divorano oltre 15mila metri quadrati – Il video

A far scoppiare l’incendio sarebbe stata l’esplosione in un deposito di munizioni della polizia

Fiamme nella foresta berlinese di Grunewald. Un’esplosione in un deposito di munizioni della polizia ha fatto scoppiare l’incendio che è al momento in corso nel bosco, a ovest della capitale tedesca. Lo hanno spiegato i vigili del fuoco locali, aggiungendo che stanno lottando per tenere a bada la situazione. «La situazione è confusa, l’incendio continua a diffondersi in modo incontrollato nella foresta», ha dichiarato un portavoce dei pompieri. L’incendio si sarebbe esteso su un’area di 15.000 metri quadrati, e al momento il bosco sarebbe vittima di «esplosioni».

