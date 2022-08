Berlusconi “ruba” la flat tax a Salvini: «Al 23% per famiglie e imprese» – Il video

«Comincio con un proverbio: una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra». Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, lo dice in un video pubblicato su Facebook in cui promette un taglio della fiscalità: «La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l’oppressione fiscale, per combattere davvero l’evasione, per aumentare le entrate dello Stato», aggiunge e rivolgendosi agli elettori conclude: «Se sei d’accordo, se pensi sia giusto lasciare più denaro nelle tasche degli italiani, per far ripartire consumi e investimenti, il 25 settembre devi andare a votare e naturalmente devi votare Forza Italia». A parlare di flat tax nei giorni scorsi era stato il leader della Lega Matteo Salvini: la proposta della Lega è di una tassa piatta al 15%. Chi offre di più?

