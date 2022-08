Degli aerei militari americani a Taiwan a Mario Draghi e le scie chimiche: le fake news della settimana

Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei 10 fact-check più interessanti della settimana. La crisi tra Cina e Taiwan ha permesso la diffusione di una prima bufala legata alla visita di Nancy Pelosi sull’isola, sfruttando un video del 2021. Non sono mancate le teorie del complotto climatico, tra fantomatici autobus elettrici andati a fuoco per il troppo caldo a semafori sciolti a Milano. Abbiamo dedicato anche un approfondimento alle bufale diffuse dai negazionisti sulla traversata delle alpi di Annibale e gli elefanti. Non sono mancate, neanche questa volta, le scie chimiche attraverso un fotomontaggio che vede coinvolto il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Qualcosa sui vaccini? Si! L’ennesima smentita alla teoria dei vaccini a mRNA che modificherebbero il nostro DNA.

