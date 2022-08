Usa, un fulmine vicino alla Casa Bianca uccide tre persone – Il video

Tre persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita a causa di un potente fulmine che giovedì intorno alle 19 locali si è abbattuto di fronte alla Casa Bianca. La scarica ha colpito un albero di Lafayette Square, parco antistante la residenza presidenziale, solitamente frequentato da numerosi visitatori. Le vittime sono James Muller, 76 anni e sua moglie Donna, 75 anni, entrambi di Janesville in Wisconsin. Ha perso la vita anche un uomo ventinovenne la cui identità non è ancora stata diffusa. Rimane in condizioni critiche la quarta persona coinvolta nell’incidente, una donna della West Coast.

Il portavoce della dipartimento di emergenza per gli incendi di Washington ha ricordato che non è una buona pratica avvicinarsi agli alberi nel corso di una tempesta. Le probabilità di un evento simili sono comunque molto limitate. Secondo i dati raccolti dal Center for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, ogni anno si abbattono sul Paese circa 40 milioni di fulmini, ma la possibilità che un essere umano ne venga colpito sono meno di una su un milione.

