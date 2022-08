Da Cavalli a Tondelli, nove libri contro il caldo: consigli d’autore per chi ha meno di 30 anni – La gallery

Quali libri dovrebbero leggere i ventenni italiani in questa calda estate del 2022? «Non credo al verbo dovere. Spesso un imperativo appesantisce anche le cose belle. Consiglio questi libri perché non consolano, ma aggiungono uno sguardo più lungo a quello che abbiamo in tempi di narcisismi esasperati, anaffettività e avidità. Un ritmo diverso a come di solito percepiamo il mondo». È questa la premessa di Mario Desiati, scrittore e poeta, premio strega 2022 con Gli Spatriati (Einaudi), a cui abbiamo chiesto consigli di lettura per gli under 30. Insieme a Desiati, a suggerire libri alla generazione Z c’è Chiara Valerio, scrittrice, curatrice editoriale, in libreria con Così per sempre (Einaudi). Direttamente da Instagram, arrivano i consigli Francesca Innocenti, avida lettrice diventata book influencer durante la pandemia che, tutti i giorni, suggerisce romanzi e saggi sulla pagina I libri di Francesca ai suoi 50mila iscritti.