«Febbre per un virus nel mare di Gallipoli», le denunce dei ragazzi sui social. Il sindaco durissimo: «Falso: quereliamo» – Il video

Un misterioso virus circola nel mare di Gallipoli? In diversi video diffusi sui social, ragazzi e ragazze hanno parlato di un «misterioso virus» che circolerebbe nel mare di Gallipoli, in Puglia, per il quale avrebbero avuto sintomi simili a quelli influenzali al ritorno dalla vacanza. Tosse, febbre e spossatezza. In molti mostrano le foto dei termometri che il più delle volte segnala uno stato di alterazione. Covid? No, dicono i giovani su TikTok. Quasi tutti quelli che denunciano il fenomeno sui social dicono di aver fatto il tampone per il Coronavirus, ma è sempre risultato negativo.

Il sindaco: «È una bufala»

Il sindaco della città, Stefano Minerva, esclude completamente l’esistenza di un nuovo virus nel loro mare. «È assurdo che quella che a tutti gli effetti è una bufala, sia diventata una notizia», spiega Minerva. «Non c’è nessun allarme. Le nostre acque sono pulite, sono tra le più sicure. Non c’è nessun inquinamento, come si evince anche dai recenti campionamenti fatti anche nella zona del depuratore». Secondo quanto riferisce il sindaco, non vi è alcun aumento dei casi di ragazzi con sintomi, come quelli denunciati sui social. A confermarlo è anche il personale sanitario dell’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli. «Da quello che ci risulta non esistono casi né virus misteriosi», confermano fonti sanitarie. A sostegno di quanto dice, Minerva cita anche gli ultimi dati del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, che indicano – per il secondo anno consecutivo – la Puglia al primo posto per qualità delle acque di balneazione. Il fenomeno, che sia reale o meno, sta creando un danno d’immagine alla città, grande meta turistica estiva. Per questo motivo, il sindaco ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce.

