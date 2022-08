Ancora incendi nel Carso, fiamme al confine con la Slovenia: evacuate le abitazioni a Prebenico – Le foto

Non si esauriscono le fiamme che continuano a bruciare la zona del Carso, in Friuli-Venezia Giulia. Questa mattina, 9 agosto, i vigili del fuoco erano riusciti a spegnere il vasto incendio boschivo divampato durante la notte in località Prebenico, nel Comune di San Dorligo della Valle (Trieste). Ma nel primo pomeriggio, anche a causa della forte bora che soffia sulla regione, il rogo ha ripreso a bruciare, spostandosi ed espandendosi velocemente verso il confine con la Slovenia. Mentre alcune abitazioni sono state evacuate, i vigili del fuoco del comando di Trieste stanno cercando di domare le fiamme, supportati dai comandi di Gorizia, Udine e Pordenone e dai Gasilci, i pompieri sloveni. Presenti anche un Canadair e due elicotteri, i volontari Aib della Protezione civile e il personale del Corpo forestale regionale. In arrivo ulteriori rinforzi anche dal Veneto e dall’Emilia-Romagna. I vigili del fuoco segnalano che le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio sono complicate oltre che dalla vegetazione secca e resinosa anche dal vento che alimenta e spinge le fiamme. Sono state predisposte delle squadre a presidio di abitazioni e infrastrutture.

