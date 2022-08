Evade dai domiciliari per andare al mare a Gallipoli e posta le foto su Instagram: arrestato

Un uomo evaso dagli arresti domiciliari per andare in vacanza ha postato delle foto su Instagram che lo ritraevano fuori dalla sua abitazione. Così, racconta l’agenzia di stampa Agi, è stato rintracciato dai carabinieri nel Salento dove era giunto per le vacanze. L’uomo, 27 anni, si trovava agli arresti domiciliari a Modena. Da lì ha raggiunto in macchina una comitiva di conterranei che si trovava in vacanza in provincia di Lecce. I video e le foto di notti brave, concerti, feste, musica, locali a Gallipoli sono finiti sul tavolo dei carabinieri. Che proprio grazie ai social sono riusciti a ricostruire quanto fosse realmente accaduto. I militari di Modena e i colleghi di Lecce hanno collaborato alla cattura dell’evaso, e lo hanno rintracciato in un’abitazione nelle campagne di Matino in provincia di Lecce.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: