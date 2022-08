New York, le condizioni di Salman Rushdie: ha una ferita al collo ed è stato trasportato in elicottero – Il video

Pugnalato prima della sua conferenza: lo scrittore Salman Rushdie ha subito un’aggressione oggi, 12 agosto, mentre si trovava al Chautauqua Institution a Chautauqua, nello Stato di New York. Un uomo sarebbe salito sul palco, per poi prenderlo a pugni e accoltellarlo. Almeno due colpi, sferrati da un individuo «vestito con abiti scuri e con un copricapo scuro», secondo quanto hanno raccontato i testimoni. Il sospettato sarebbe stato arrestato. Non sono ancora emersi molti dettagli sulle condizioni di salute dello scrittore: secondo quanto dichiarato dalla polizia dello Stato di New York, avrebbe riportato una ferita da taglio al collo. È stato trasportato in elicottero in ospedale. La governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul ha spiegato che Rushide è «vivo e sta ricevendo le cure di cui ha bisogno in ospedale».

Rushdie, 75 anni, sarebbe riuscito ad alzarsi da solo dopo l’aggressione. Da una foto scattata subito dopo l’attacco si vede che lo scrittore è stato soccorso subito dalla sicurezza. Anche il moderatore dell’evento avrebbe riportato delle ferite, ma nel suo caso non sarebbe nulla di grave. Rushdie, autore de I versi satanici, era entrato nel mirino del governo iraniano nel 1989: in quell’anno l’ayatollah Ruhollah Khomeini aveva decretato la condanna a morte dell’autore blasfemo e offensivo del Profeta. Da allora, per Rushdie sono iniziati anni di minacce, nonostante nel 2018 il governo iraniano prese le distanze della fatwa di Khomeini.

