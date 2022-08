Lo scrittore Salman Rushdie è stato accoltellato sul palco durante un evento a New York – I video

Lo scrittore Salman Rushdie, classe 1947, è stato accoltellato a New York prima di una conferenza. Secondo quanto riferito dalla polizia Rushdie sarebbe stato colpito al collo con un’arma da taglio ed è stato subito trasportato in ospedale in elicottero. Non sono state ancora rilasciate informazioni riguardo le sue condizioni di salute. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Associated Press. Il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia. Rushdie si trovava sul palco del Chautauqua Institution, quando il suo aggressore ha cominciato a prenderlo a pugni e a colpirlo con un coltello. Dalla fine degli anni ’80 Rushdie è stato attaccato dal governo iraniano che lo ha accusato di blasfemia per il suo libro I versi satanici. Nel 1989 l’ayatollah Ruhollah Khomeini aveva emesso una fatwa chiedendo la morte dello scrittore. Sempre Associated Press riporta che il governo iraniano ha da tempo preso le distanze della fatwa di Khomeini, anche se alcune fondazioni religiose di origine iraniana hanno mantenuto una taglia su di lui. Erin Rowley, che ha twittato che suo padre e suo cognato erano presenti all’evento e hanno assistito all’attacco, ha commentato a The Daily Beast: «Mio padre ha detto che l’aggressore era un uomo vestito con abiti scuri e con un copricapo scuro addosso. Lo ha pugnalato almeno due volte».

I versetti satanici e la fatwa contro Rushdie

I versetti satanici è stato bandito in Iran dal 1988, perché considerato blasfemo da molti musulmani. Khomeini, l’anno dopo la pubblicazione del libro, lanciò una fatwa contro lo scrittore, offrendo una ricompensa da 3 milioni di dollari a chi lo avesse ucciso. All’appello di Khomeini ha subito fatto seguito un’ondata di roghi del libro sia in Gran Bretagna sia nel mondo, innescando disordini che hanno portato alla morte di 60 persone e a centinaia di feriti. Dopo il lancio della fatwa, Rushdie è stato messo sotto scorta. Rushdie ha trascorso anni in clandestinità, cosa che ha raccontato nel suo libro di memorie del 2012, Joseph Anton. Nel 2012, una fondazione religiosa iraniana semi-ufficiale ha aumentato la taglia su Rushdie da 2,8 milioni a 3,3 milioni di dollari. L’ayatollah Khamenei ha rinnovato la fatwa contro lo scrittore nel 2017 e nel 2019 su Twitter.

Gli attentati contro i traduttori de I Versetti satanici

Dopo il lancio della fatwa, sono stati presi di mira e anche i traduttori del romanzo di Rushdie. Nel 1991, in Giappone, Hitoshi Igarashi, traduttore del libro, è stato pugnalato a morte nel campus dove insegnava letteratura. Sempre nello stesso anno, il traduttore dell’edizione italiana de I versetti satanici, Ettore Capriolo, è stato accoltellato nel suo appartamento di Milano. Nel 1993, in Norvegia, William Nygaard, editore che ha pubblicato il romanzo di Rushdie, è stato vittima di un attacco nella sua abitazione, dove è stato colpito da tre colpi di arma da fuoco. Inizialmente dato per morto, è riuscito a sopravvivere all’aggressione. Sempre nel 1993, in Turchia, Aziz Nesin, traduttore del romanzo, è stato coinvolto in un incendio doloso appiccato al Madımak hotel, in cui sono morte 37 persone.

