Australia, paura all’aeroporto di Canberra, spari nella zona check-in: arrestato un uomo – Il Video

Paura all’aeroporto di Canberra, in Australia, dove un uomo ha sparato almeno sei colpi (ma secondo alcuni testimoni sarebbero di più) nell’area del check-in, portando all’evacuazione della struttura. L’uomo sospettato dell’attacco sarebbe già stato arrestato. La polizia ritiene che sia l’unico responsabile dell’incidente, e che la situazione è adesso sotto controllo. Non si segnalano vittime o feriti, e gli aerei erano a terra al momento degli spari. Nelle immagini che stanno circolando sui media australiani, tuttavia, si vedono diversi fori di proiettile sulla facciata in vetro dell’aeroporto. La polizia, intervenuta dopo le segnalazioni di spari nel terminal principale dell’aeroporto, ha immediatamente fermato l’uomo armato. Nel video in apertura, si vede un agente che lo trattiene a terra, mentre suona l’allarme nel principale aeroporto della città. Lo scalo della capitale australiana, sempre secondo la polizia, dovrebbe riaprire in giornata.

