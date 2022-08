Firenze, Tir tampona due autobus che trasportavano migranti provenienti da Lampedusa. Un morto e 15 feriti

Non lontano da Firenze, un tir ha tamponato due pullman sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Il conducente del camion è morto mentre 15 persone sono rimaste ferite. Gli autobus stavano trasportando diversi migranti che erano stati accolte dal centro di Lampedusa e che erano diretti verso altre strutture di accoglienza nel Paese. L’impatto ha cosparso di schegge e detriti il manto stradale a causa e diverse auto sono state pesantemente danneggiate, con pneumatici forati e serbatoi rotti. L’incidente è avvenuto al chilometro 282 dell’Autosole, in direzione Nord, appena dopo lo svincolo verso Scandicci. I fatti risalgono a stanotte, intorno all’1:30. Per ripulire l’asfalto ci sono volute diverse ore. L’autostrada era stata riaperta a una corsia intorno alle 5 di stamattina, per poi tornare al flusso regolare intorno alle 8.

