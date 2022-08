Italiani con Draghi, Palamara Oltre il Sistema ma anche Democrazia Cristiana. Quali sono i simboli dei partiti non ammessi alle elezioni

In tutto sono 14 e su alcuni pendevano già parecchi dubbi. Il Viminale ha diffuso la lista dei simboli che non sono stati ammessi alle elezioni politiche previste per il 25 settembre. Fra quelli scartati c’è Italiani con Draghi – Rinascimento, un’iniziativa politica di cui Mario Draghi, come aveva riferito Palazzo Chigi, non era nemmeno a conoscenza. Niente da fare nemmeno per Palamara Oltre il Sistema, questa volta però il simbolo era stato effettivamente ideato dall’ex magistrato Luca Palamara: «Abbiamo depositato il simbolo di ‘Palamara oltre il sistema’ richiamandoci ai temi della giustizia equa, la dea con la bilancia e non il pugnale proprio per esprimere un punto di vista garantista è una visione della giustizia equa rapida scevra da inquinamenti esterni». Ora ci sono 48 ore per fare ricorso sul rifiuto del simbolo, una volta fatto il ricorso la Cassazione dovrà esprimersi in altre 48 ore.

Tra i 14 simboli non ammessi alle elezioni ci sono anche: Partito Liberale Italiano, Movimento Politico Libertas, Partito Pensionati al Centro, Democrazia Cristiana, Pensiero e Azione Ppa, L’Italia s’è desta, Lega per l’Italia, Partito Federalista Italiano, Movimento per l’instaurazione del socialismo scientifico cristiano- No alla cassa forense, Democrazia Cattolica Liberale, Up con de Magistris. Sud chiama Nord invece risulta ritirato ma qui la questione è più complessa. Si trattava infatti di un doppione, visto che il simbolo è stato presentato due volte, una da Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, e l’altro da Dino Giarrusso, ex M5s ed ex giornalista del programma Le Iene. Dal pannello con i simboli, fotografato dall’agenzia Adnkronos, sembra che quello ritirato abbia il nome di Giarrusso.

