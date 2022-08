Elezioni 2022, Berlusconi torna sulla riforma della giustizia: «Le assoluzioni siano inappellabili» – Il video

Silvio Berlusconi torna sul tema della giustizia. In un post pubblicato su Facebook, l’ex presidente del Consiglio insiste su quanto aveva anticipato qualche giorno fa al Giornale. «Oggi cominciamo a parlare di giustizia. In Italia migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli», si legge sul suo profilo. «Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili. Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre». Una riforma in tal senso è per Berlusconi una delle «priorità» delle imminenti riforme: «Per quanto la magistratura sia costituita in maggioranza da persone serie e corrette – aveva detto al Giornale– esiste lo strapotere di una minoranza di magistrati che condiziona il corso della giustizia e che mette in pericolo la libertà di ciascuno».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: