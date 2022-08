Incendio a Pantelleria: case minacciate dalle fiamme, abitanti e turisti in fuga – Le immagini

Paura a Pantelleria. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 agosto, nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale è divampato un incendio che ha costretto alla fuga numerosi residenti e turisti. L’incendio di vaste dimensioni, tanto da raggiungere la costa, sarebbe di origine dolosa. Le fiamme sarebbero partite da Cala Cinque Denti e si sarebbero estese verso il bordo di Gadir a causa del forte vento di scirocco. Decine di case sono state evacuate dopo che le fiamme hanno cominciato ad avanzare verso le zone abitate. In un tweet, i Vigili del fuoco informano che un «vasto incendio boschivo sta interessando la zona della borgata di Gadir, le squadre sono al lavoro per fermare l’avanzata delle fiamme». Sull’isola sono presenti pochi uomini e mezzi per fronteggiare l’incendio, mentre i mezzi aerei, di notte, non possono alzarsi in volo. Tra le ville evacuate ci sarebbero anche quella del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani. Presente sull’isola anche la giornalista Myrta Merlino che su Twitter scrive: «Dopo un’estate torrida e piena di incendi questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloro qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima».

