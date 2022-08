Khaby Lame è cittadino italiano, il giuramento al Comune di Chivasso: l’emozione del tiktoker – Video

Khaby Lame non è solo il tiktoker più seguito al mondo. Ora è anche, ufficialmente, cittadino italiano. «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», ha letto oggi il giovane davanti all’Ufficiale di Stato civile presso il Comune di Chivasso (Torino). Khabane Serigne Lame, questo il vero nome del ragazzo, acquisisce così i diritti concessi ai cittadini italiani. «Sono molto orgoglioso perché mi sentivo italiano anche prima», ma quella «di oggi è una grande responsabilità», ha detto il ragazzo alla stampa. La cittadinanza italiana gli era già stata concessa lo scorso 8 giugno dal Presidente della Repubblica e oggi gli è stata notificata copia del decreto, pervenuto per via telematica al Comune di Chivasso tramite la Prefettura. Khaby è stato omaggiato da parte dell’amministrazione comunale di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, della spilla della Città di Chivasso e di una riproduzione de “La vaccinazione nelle campagne” del pittore dell’Ottocento Demetrio Cosola.

Dall’infanzia in via Togliatti alla fama da tiktoker

Alla domanda su quanto sia diverso il mondo che sta conoscendo adesso rispetto a quello popolare di via Togliatti a Chivasso, da cui Khaby proviene, il giovane ha confermato il grande divario socio-culturale, senza però rinnegare i bei momenti vissuti anche in un contesto di povertà dilagante. A testimoniare il legame ancora forte del creator con quel mondo è stato un suo amico d’infanzia, originario dello stesso rione, venuto a fargli compagnia durante la cerimonia.

I numeri del suo successo

Con 142,4 milioni di followers su TikTok, Khaby Lame è l’influencer più popolare al mondo sulla piattaforma, avendo superato perfino Charli D’Amelio (142,2). La sua ascesa nel mondo social è iniziata in piena pandemia, quando il ragazzo, dopo essere stato licenziato da uno stabilimento vicino Torino, aveva preso a pubblicare su TikTok video in cui ballava e guardava i videogiochi. Dal 2021 vive a Milano con il suo agente e ha un patrimonio stimato compreso tra 1,3 e 2,7 milioni di dollari.

