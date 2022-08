Atalanta-Malinovskyi ai titoli di coda: si valuta scambio con Under dell’OM

Uno scambio che avrebbe del clamoroso, ma a cui Atalanta e Marsiglia stanno pensando seriamente. Perché le esigenze di calciomercato dei nerazzurri e dell’OM sembrano convergere e, per questo, le due dirigenze sono in contatto per capire se esistono i presupposti per portare a termine l’operazione che vedrebbe coinvolti Ruslan Malinovskyi e Cengiz Under. Arrivare alla fumata bianca non è scontato, ma attualmente sia Atalanta che Marsiglia stanno cercando di arrivare ad un accordo e raggiungere un lieto fine il prima possibile.

Addio imminente

ANSA | Ruslan Malinovskyi con la maglia della nazionale ucraina

Che la storia tra l’Atalanta e Malinovskyi sia arrivata al capolinea appare come una certezza. A certificarlo è la moglie del giocatore, Roksana Malinovskyi, che tramite alcune stories pubblicate su Instagram ha risposto alle centinaia di tifosi della Dea in ansia per il futuro del trequartista ucraino. Questo il messaggio lanciato al popolo nerazzurro: «Abbiamo comprato casa Bergamo due anni fa, ma l’abbiamo finita soltanto adesso che ci stiamo trasferendo. Il calcio e la nostra vita sono cose unite, e non c’è niente di più importante della famiglia e della carriera di Ruslan (il marito, ndr). Se non può restare all’Atalanta dobbiamo trovare un’altra soluzione. Per noi è un grosso peccato, ma questa è la vita dei calciatori. A Bergamo siamo sempre stati felici, non eravamo pronti a cambiare vita, ma adesso che il calciomercato sta per chiudersi dobbiamo cercare opzioni, perché alla base di questa decisione c’è un motivo serio. Dovete leggere tra le righe. Ruslan stava preparando la nuova stagione, ma qualcosa è andato storto. Noi non saremmo andati da nessuna parte».

