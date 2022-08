Atalanta, blitz per Soppy dell’Udinese: trattativa avanzata

Un colpo di scena, come spesso accade nelle ultime settimane di calciomercato. Perché l’Atalanta, dopo le richieste di Gasperini, sta provando a chiudere diverse operazioni per rinforzare la rosa nerazzurra. Per questo, nelle ultime ore, la dirigenza della Dea ha deciso di dare uno scossone alle trattative in entrata, con un vero e proprio blitz che potrebbe regalare al tecnico un rinforzo importantissimo. Si tratta di Brandon Soppy dell’Udinese, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato che, come Molina e Udogie, adesso sembra destinato a lasciare il Friuli per trasferirsi alla corte di Gasp. La trattativa non è ancora chiusa ma sembra comunque ben avviata verso la fumata bianca.

La situazione

ANSA/ETTORE GRIFFONI | Brandon Soppy durante Udinese-Torino, Dacia Arena di Udine, 06 Febbraio 2022

Quella che porterà Soppy all’Atalanta è una vera e propria operazione a sorpresa portata avanti in gran segreto dalla dirigenza nerazzurra, soprattutto perché il giocatore era sceso regolarmente in campo nella prima gara di campionato disputata contro il Milan. Nelle casse dell’Udinese 9 milioni di euro più 1 di bonus. Il classe 2002, con un passato nel Rennes, si prepara dunque ad iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia della Dea. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, il giocatore potrebbe affrontare la seconda giornata di Serie A da giocatore dell’Atalanta.

