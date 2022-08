Guerra in Ucraina, Erdoğan: «Siamo pronti a ospitare i colloqui per la pace in Turchia»

La Turchia è «dalla parte dell’Ucraina». Il presidente Recep Tayyip Erdoğan è stato chiaro. A Leopoli, durante la conferenza stampa congiunta con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, Erdogan ha assicurato che «mentre continuiamo a portare avanti i nostri sforzi per una soluzione» del conflitto, «rimaniamo dalla parte dei nostri amici ucraini». Una presa di posizione forte, che vede la Turchia ancora nel ruolo di mediatore dei negoziati avviati a Istanbul per un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Le parole di Erdoğan sono state riprese dall’agenzia turca Anadolu, in cui si legge anche che i due presidenti durante il colloquio del 18 agosto hanno «sottolineato come la comunità internazionale dovrebbe prendersi più responsabilità per rilanciare il processo diplomatico». Per Zelensky, questo incontro rappresenta un «potente messaggio di sostegno da parte di un Paese così importante».

Durante il colloquio, al quale ha partecipato anche Guterres, sono stati affrontate anche le questioni relative al grano e alla situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Alla conferenza stampa conclusiva, il presidente Erdoğan ha confermato che la Turchia darà il suo «sostegno per la ricostruzione dell’Ucraina» e si dice convinto «che si possa porre fine alla guerra al tavolo negoziale», visione condivisa sia da Zelensky che da Guterres. Sembra aprirsi, dunque, uno spiraglio per un incontro tra il presidente ucraino e Vladimir Putin, il quale, secondo Cnn Turk, avrebbe lasciato intendere questa volontà lo scorso 5 agosto a Sochi nel confronto con Erdoğan.

