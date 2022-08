L’indiscrezione del Wall Street Journal: «Vladimir Putin e Xi Jinping si incontreranno a metà settembre»

Secondo il giornale statunitense Wall Street Journal, il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping potrebbero incontrarsi nelle prossime settimane. Scrive il corrispondente Keith Zhai: «Sono in corso i preparativi affinché il leader cinese si rechi in Asia centrale per incontrare Putin e altri leader in un vertice regionale a metà settembre». Sempre secondo Zhai, all’origine dell’incontro ci sarebbero le tensioni nate tra Cina e Stati Uniti dopo la visita di Nancy Pelosi: «La leadership cinese teme che l’intensificarsi delle tensioni con Washington su Taiwan possa portare a uno scontro militare accidentale». L’evento in cui i due si dovrebbero incontrare è il summit dei capi di Stato che fanno parte del Shanghai Cooperation Organisation (Sco). L’evento è stato organizzato tra il 15 e il 16 settembre e dovrebbe tenersi a Samarcanda, in Uzbekistan.

